Spuntano coltelli nella rissa, sei giovani arrestati all'Aquila

Sei giovani sono stati arrestati dalla Squadra Mobile dell'Aquila a seguito di una rissa scoppiata, questa mattina, nella zona della Villa Comunale. Si tratta di tre tunisini e tre egiziani. La polizia, intervenuta sul posto su segnalazione dei passanti, ha sequestrato due coltelli usati nel corso della colluttazione. Nella rissa erano coinvolte una decina di persone e alcuni giovani sono rimasti feriti, quindi trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Salvatore dell'Aquila per accertamenti. Al momento non si conoscono le loro condizioni. Proprio ieri, all'Aquila, si è tenuto un vertice in Prefettura per rafforzare le misure di sicurezza dopo gli ultimi episodi di violenza.



