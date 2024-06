Giulianova, il Comune cerca il nuovo gestore del Polo museale

Il Comune di Giulianova cerca un nuovo gestore per il Polo museale civico. Il contratto, che avrà durata di due anni e ha un valore stimato di poco meno di 132mila euro, come si legge nell'avviso pubblico, riguarda la Pinacoteca Bindi, la sala civica di scultura Pagliaccetti, la cappella di San Gaetano o De Bartolomei, il museo archeologico Torrione La Rocca e il loggiato Cerulli. Il concessionario dovrà fornire tutti i servizi connessi: l'apertura e la chiusura delle sedi museali e degli spazi delle attività; custodia, sorveglianza e controllo degli accessi; biglietteria, prenotazione e prevendita; reception, accoglienza e informazioni al pubblico; gestione e noleggio di audio guide e di supporti digitali per la visita; bookshop; visite guidate; attività didattiche e servizio educativo; attività di valorizzazione e promozione del Polo museale e per esso del centro storico; indagini di customer satisfacion per il miglioramento dei servizi; pulizia; attività di incoming turistico-culturale.

Nell'avviso il Comune di Giulianova indica anche il calendario con orari e giorni di apertura dei luoghi della cultura. Chi si aggiudicherà il contratto con il Comune dovrà mettere a disposizione "personale in grado di assicurare il rispetto di tutte le vigenti norme in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, nonché l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi al pubblico. Il concessionario dovrà gestire il Polo museale con personale in possesso di adeguate competenze storico artistiche nell'ambito dei beni culturali ed eventuali specializzazioni documentate e indirizzate al settore museale, della conservazione e gestione dei beni storico artistici o della didattica museale. Dovrà essere in grado di fornire in piena autonomia informazioni di approfondimento conoscitivo relative alle opere e alle collezioni esposte nelle sedi museali e al patrimonio storico artistico della città". Fissate anche le penali, che potranno portare in casi estremi alla risoluzione del contratto. Per presentare offerte c'è tempo fino alle ore 12.30 del 20 giugno prossimo.



