Crisi idrica a Chieti, verso il superamento dell'emergenza

L'Aca, azienda del servizio idrico integrato, ha comunicato il possibile superamento della fase emergenziale per la la città di Chieti e per la maggior parte dei comuni interessati dalle chiusure nei giorni scorsi, grazie all'attivazione del pozzo di via della Repubblica di Bussi sul Tirino che alimenta i serbatoi teatini, come risulta anche dalla comunicazione fatta dalla stessa società attraverso i suoi canali diretti. Lo ha reso noto il sindaco di Chieti, Diego Ferrara, dopo aver partecipato, questa mattina in Prefettura, a una riunione sulla crisi idrica che interessando il territorio provinciale. L'Aca ha anche annunciato interventi sulla rete per ridurre le perdite e progetti per interventi sulla rete idrica.

"Grazie alla disponibilità di acqua in arrivo da questo secondo pozzo, le chiusure intermittenti non si dovrebbero manifestare più - ha detto Ferrara - Abbiamo approfittato della presenza dell'ingegner Lorenzo Livello, vice direttore dell'Aca e direttore tecnico, per avere notizie anche sugli investimenti messi in cantiere dalla società al fine di superare l'attuale situazione e lui ci ha riferito che ci sono 20 milioni di fondi Pnrr per la reingegnerizzazione della rete, progetto che riguarda 6 comuni metropolitani fra cui Chieti e che entro il 31 dicembre del 2025 porterà Aca a ottimizzare la risorsa idrica, riducendo le perdite del 35 per cento. A questo - ha concluso Ferrara- si aggiunge un ulteriore progetto, per la sola Chieti, per la sostituzione delle reti obsolete, per l'ammontare di 4 milioni di euro e per cui Aca ha già provveduto a inviare la scheda all'Ersi, che a sua volta l'ha inviata al Commissario straordinario Nicola Dell'Acqua il quale a giorni dovrebbe dare il via libera all'intervento, in modo che possa essere appaltato entro un anno".



