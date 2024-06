Auto finisce in un burrone, trovato morto l'anziano scomparso

È stato ritrovato morto Giuseppe Marini, l'uomo di 77 anni di Villa Ripa di Teramo scomparso lunedì pomeriggio: poco prima delle 16, in un burrone adiacente alla strada tra Montorio al Vomano e la frazione Villa Vallucci, è stata individuata la sua auto, una jeep Toyota di colore rosso, con il tettuccio schiacciato. Poco dopo, quando i primi operatori sono riusciti a raggiungere il mezzo nascosto nella fitta vegetazione, è arrivata la conferma della presenza a bordo dell'uomo.

Sul posto, per le operazioni di recupero i Vigili del fuoco, il Soccorso alpino e la Protezione civile Gran Sasso di Mosciano Sant'Angelo. Alle operazioni di ricerca del 77enne, coordinate dalla Prefettura di Teramo ed eseguite anche con droni, elicotteri e unità cinofile, hanno partecipato anche carabinieri e Polizia di Stato. L'ultima volta, l'uomo era stato visto proprio alla guida della sua auto. Solo nelle prossime ore, una volta recuperato il mezzo finito in una zona impervia, si potranno avere le prime risposte utili a ricostruire la dinamica dell'incidente e della morte di Marini.



