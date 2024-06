Europee: al sud manca ancora seggio per concludere scrutinio

A due giorni dalla chiusura dei seggi il risultato delle elezioni Europee nella circoscrizione dell'Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata a e Calabria) non è ancora definitivo perché mancano i dati di una sezione: la numero 9 di Campobasso. Nel seggio, nella notte tra domenica e lunedì, non si è riusciti a completare le operazioni e le schede sono state portate in tribunale per il riconteggio. Ancora stamattina risultano definitive 14.991 sezioni su 14.992. La stessa Prefettura del capoluogo ha comunicato che "gli atti relativi alla sezione 9 del Comune di Campobasso sono stati inviati all'Ufficio elettorale provinciale per il completamento delle operazioni".





