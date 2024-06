Marelli Sulmona, da oggi via alla cigo per 462

Inizia oggi il primo ciclo di cassa integrazione allo stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona. La procedura è stata attivata per i 462 dipendenti dell'azienda di cui 40 impiegati e il resto operai. Saranno quindici i turni di lavoro con i riposi concentrati nei fine settimana, come sancito nell'accordo siglato nelle scorse settimane tra azienda e sindacati.

Secondo i piani alti dello stabilimento, la cigo riguarderà a conti fatti solo 70 lavoratori, ma sulla carta da oggi fino al 23 giugno, tutti i dipendenti sono in cassa integrazione. Domani intanto la Magneti Marelli incontrerà le organizzazioni sindacali per definire il secondo ciclo di cassa che partirà dal 24 giugno fino al 7 luglio. Il tutto per i cali produttivi dell'ex Sevel di Atessa a cui la Marelli è collegata per l'80 per cento di produzione. Il futuro resta incerto se si considera che lo stop per la produzione del Ducato è fissato per il 2028 con l'incognita degli esuberi da definire e smaltire.



