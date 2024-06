A Castiglione M.R. confermato D'Ercole, era unico candidato

A Castiglione Messer Raimondo, paese di duemila abitanti della vallata del Fino, nel Teramano, l'unico candidato a sindaco, il primo cittadino uscente, Vincenzo D'Ercole, è stato confermato con il 93% delle preferenze, pari a 1.196 voti. D'Ercole era candidato con la lista "Il Paese che vorrei". Il quorum del 40%, necessario perché la tornata elettorale fosse valida, è stato raggiunto già poco dopo le 9 di ieri mattina. L'affluenza definitiva è stata del 77,72%.

"Ringrazio tutta la popolazione che così numerosa è andata alle urne - afferma il sindaco - Con una lista sola non era scontato. Proseguiremo il lavoro messo in campo in questi cinque anni, rappresentando al meglio tutte le esigenze della comunità.

Un grazie particolare a tutte le persone impegnate nei seggi e ai dipendenti del Comune".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA