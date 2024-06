Polizia: D'Anastasio nominata dirigente Digos Chieti

La dottoressa Miriam D'Anastasio è il nuovo dirigente della Digos della Questura di Chieti, dove prende il posto del dottor Coriolano Conte il quale, a sua volta, assumerà l'incarico di Dirigente del 3° Reparto Volo della Polizia di Stato di Bologna.

D'Anastasio, già dirigente della Squadra Mobile della Questura di Chieti dal dicembre 2017 al settembre 2023, e dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza di Lanciano, su cui esercita tuttora le funzioni di Dirigente a scavalco, è laureata in Giurisprudenza e in possesso del Master di II livello in "Criminologia, Security, Intelligence" e del Master di II livello in "Scienze della Sicurezza" conseguiti all'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

Al termine del 99° Corso di formazione per Commissari, nel gennaio 2011, D'Anastasio è stata assegnata alla Questura di Lodi, dove ha ricoperto l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Immigrazione e successivamente alla Questura di Pavia in qualità di Dirigente dell'Ufficio del Personale e dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Da novembre 2012 a dicembre 2016 ha prestato servizio alla Questura di Teramo ricoprendo l'incarico di Dirigente dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Nel gennaio 2017 è stata trasferita alla Questura di Chieti in qualità di Dirigente dell'Ufficio del Personale.



