Violenza donne: inaugurata a Chieti panchina rosa-rossa

È stata inaugurata questa mattina a Chieti in piazza Vico la panchina per metà rosa e per metà rossa realizzata per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza sulle donne e per accogliere nel capoluogo teatino il prossimo 12 luglio, proveniente da San Benedetto del Tronto, la tappa del Giro d'Italia Women, evento ciclistico organizzato da Rcs Sport con la Federazione Ciclistica Italiana e con la partecipazione dell'associazione Scarpetta Rossa Asp.

All'evento hanno partecipato il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sindaco Diego Ferrara con l'assessore allo sport Manuel Pantalone, il referente Rcs e organizzatore di tutte le tappe abruzzesi del Giro, Maurizio Formichetti, la presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo, Maria Franca D'Agostino, i giovani campioni italiani ed europei di judo Lucio Tavoletta, Alessandro D'Urbano, Lucrezia Zedda, Ottavia Napoleone, Asia Toro e Aurora Santarelli, le cicliste teatine Emanuela Santese e Claudia Di Carlo della Functional Fit, un gruppo amatoriale impegnato in tutta Italia.

"Sono certo che la città risponderà come deve a questa importante manifestazione - ha detto Ferrara riferendosi al Giro - Per quanto riguarda la panchina, l'occasione è quella di sottolineare quanto la nostra amministrazione tenga alla politica di genere e alla salvaguardia dei diritti delle donne nella società di oggi che, nonostante i grandi passi avanti, ancora tanto deve fare per evitare situazioni che non voglio estremizzare fino al femminicidio, ma sicuramente manifestazioni di contrasto e di emarginazione rispetto alle donne ci sono ancora. Sarà una manifestazione sportiva sicuramente molto bella e attraente, ma anche e soprattutto un momento di riflessione".





