Nuoto: exploit Danese (Sgt) sui 50 sl, è record assoluto Abruzzo

Exploit sui 50 stile libero per la nuotatrice Giulia Danese (classe 2008) di Sgt Sport, al 27/o Trofeo Internazionale 'Nicoletti' di Riccione nella categoria Juniores: con il tempo di 26''47 non solo ha centrato il pass per partecipare al prestigioso Trofeo 'Settecolli', ma ha anche stabilito il record assoluto regionale della specialità.

"Sono molto soddisfatto - ha commentato il suo allenatore, Cristian Di Sabatino - del percorso che sta facendo: ci puntavamo dagli assoluti di aprile a questo meeting per provare a strappare il tempo per il Settecolli e ce l'abbiamo fatta.

Merito a lei per l'impegno che ci mette ogni giorno in allenamento e per la tenacia che ad ogni gara dimostra di avere".

La Danese ha preceduto in finale un'altra abruzzese, Valentina Procaccini, che è in forza al Circolo Canottieri Aniene, giunta alle sue spalle con il tempo di 27''13.



