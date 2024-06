Spagnolo Disfrutar primo ristorante al mondo, 4 italiani nei 50

Disfrutar, il ristorante di Barcellona gestito dal trio di chef Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas, è stato nominato il miglior ristorante del mondo 2024 scalzando il vincitore del 2023, Central di Lima, incluso quest'anno nella hall of fame dei ristoranti Best of the Best.

L'incoronazione questa notte a Las Vegas, negli Stati Uniti, dove si è tenuto l'evento per i The World's 50 Best Restaurants 2024. Premiati i migliori talenti gastronomici provenienti da 26 Paesi in cinque continenti.

Quattro i ristoranti italiani presenti nella classifica 1-50 di quest'anno: Lido 84 a Gardone Riviera (No.12) che scende di 5 posizioni rispetto alla scorsa edizione, Reale (No.19) a Castel di Sangro e Uliassi (No.50) a Senigallia che scendono rispettivamente di 3 e 16 posizioni rispetto alla classifica 2023, e Piazza Duomo (No.39) ad Alba che invece sale di 3 posizioni.

Nella classifica, Disfrutar è seguito sul podio da Asador Etxebarri (No.2) di Atxondo e da Table by Bruno Verjus (No.3) a Parigi.

In particolare Disfrutar propone un menu degustazione è caratterizzato da un'identità mediterranea cui si innestano sapori all'avanguardia per offrire una cucina contemporanea e audace capace di sorprendere.

L'ampia offerta da 26 Paesi, secondo il direttore editoriale di The World's 50 Best Restaurants, William Drew, "dimostra il desiderio per la varietà e l'eccellenza nel settore dell'ospitalità non mostrano segni di cedimento".



