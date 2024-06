Elezioni europee, sono 14 i candidati abruzzesi

Sono 1.152.301, nei 305 comuni abruzzesi, gli elettori per le europee di sabato e domenica; 590.377 sono donne e 561.924 sono uomini. Le sezioni, nel complesso, sono 1.633. Del totale, gli elettori sono 358.279 nel Chietino, 258.096 nell'Aquilano, 273.489 nel Pescarese e 262.437 nel Teramano. Si vota sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23. Del totale di 214 candidati della circoscrizione Italia Meridionale, sono 14 quelli abruzzesi.

Per Fratelli d'Italia ci sono Nicola D'Ambrosio e Giovanna Greco, per Forza Italia Eliseo Iannini e Antonella Ballone, per la Lega Laura Cucchiarella, per il Pd Manola Di Pasquale, per il M5s Valentina Corneli e Fabio Stella, per Azione Libera D'Amelio, per Avs Giulia Persico, per Libertà Dino Rossi, per Pace Terra Dignità Maurizio Acerbo, Ilaria Leonardis e Paolo Della Ventura.

Nel 2019, in Abruzzo, andarono alle urne 607.382 persone su 1.154.480 aventi diritto, con un'affluenza pari al 52,61%. Le liste più votate furono la Lega, con il 35,31% dei consenti, il Movimento 5 Stelle (22,44%), il Partito Democratico (16,96%), Forza Italia (9,39%) e Fratelli d'Italia (7%).



