Comune Chieti, in autonomia emissione e riscossione Tari 2024

La Giunta comunale di Chieti ha deciso la reinternalizzazione temporanea della riscossione della Tari, in vista della gara di appalto europeo per individuare il futuro gestore del servizio, servizio che veniva effettuato dalla società partecipata Teateservizi Srl dichiarata fallita a febbraio scorso. "Abbiamo scelto di procedere in modo diretto e autonomo perché l'attività di riscossione Tari per il 2024 doveva essere riattivata e non poteva attendere i tempi di procedure che si sono fin qui dimostrate lunghe e complesse - dice il sindaco, Diego Ferrara - In attesa che si definisse la problematica legata alla richiesta dell'esercizio provvisorio, sia il IV che il VI settore, Ragioneria e Innovazione-Smart City e Transizione ecologica, hanno lavorato per il 2024 a una soluzione emergente, urgente e indifferibile che ci consentisse di procedere al più presto alla definizione della Tari". La fase della riscossione procederà attraverso l'utilizzo della piattaforma informatica in fase di acquisizione con i fondi del Pnrr, "con l'intenzione di creare un sistema informativo integrato, in grado di facilitare i controlli e la migliore definizione del dovuto da parte dei cittadini - aggiunge Ferrara - Si tratta di uno strumento innovativo e di facile utilizzo che avevamo messo a disposizione di Teateservizi prima del fallimento e che sarà utilizzato dall'Ente con il supporto degli altri settori e della software house relativa, in modo che sia in grado di provvedere in autonomia a emissione e riscossione della Tari 2024. Non solo, a breve attiveremo un canale diretto di comunicazione con il pubblico, che in questi ultimi mesi non ha avuto un front office per pratiche come volture, distacchi, rettifiche delle posizioni delle utenze domestiche e non domestiche, per dare ascolto, informazioni certe sul servizio e risposte a chi ha istanze urgenti da definire e a causa del fallimento di Teateservizi non ha potuto farlo"



