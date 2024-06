Cade da scale mentre lavora, si frattura sei costole

Stava lavorando nel Monastero di Santa Caterina, all'Aquila, quando, per cause ancora da accertare, è caduto da una scala, precipitando da un'altezza di circa tre metri: a restare ferito è un 54enne di Pratola Peligna che è stato trasferito all'ospedale San Salvatore dell'Aquila. A causa dell'incidente l'uomo ha riportato la frattura di sei costole e della scapola. I medici hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di neurochirurgia per altri accertamenti sanitari.

Sulla dinamica dell'episodio sono in corso le indagini dei carabinieri e del competente dipartimento della Asl 1. L'uomo stava lavorando per conto di una ditta sulmonese che si occupa di tinteggiatura e posa in opera di vetri.



