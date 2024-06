A Pescara le liceali-volontarie assistono gli anziani

Giovani volontarie aiutano anziani fragili e soli. È l'esperienza che stanno vivendo otto studentesse del liceo "Marconi" di Pescara, partecipando al "Pronto eccomi", attività realizzata dall'Associazione "Domenico Allegrino" Odv (capofila) nell'ambito del progetto "Insieme oltre". Le ragazze, che frequentano le classi 3B e 3C di Scienze Umane, affiancano gli operatori del servizio gratuito, che offre ogni giorno supporto telefonico o in presenza agli over 65 per aiutarli a superare momenti di solitudine o sconforto e ad affrontare difficoltà nella vita di tutti i giorni.

"Il servizio 'Pronto eccomi' è nato nel 2021, come linea telefonica gratuita per dare conforto agli anziani dopo il lungo periodo di isolamento causato dalla pandemia - spiega Antonella Allegrino, fondatrice dell'associazione - Con il passare del tempo ci siamo resi conto che il supporto andava esteso anche ad azioni in presenza, come aiutare gli over 65 a fare la spesa, ad acquistare i farmaci, a pagare le bollette, ma anche a fare una semplice passeggiata. Oggi garantiamo questa vicinanza a chi ci chiama ed è veramente un servizio utile. Le ragazze che hanno scelto di vivere questa esperienza - aggiunge - avranno un'opportunità di crescita perché si confronteranno con una realtà che non conoscono e che è distante dal loro mondo. Sarà uno scambio di conoscenze ed esperienze".

Il progetto "Insieme Oltre" tocca i territori di Pescara, Chieti e Casoli. I beneficiari sono giovani e anziani. È stato ideato ed è coordinato dall'Associazione "Domenico Allegrino" Odv di Pescara, che ha come partner l'Associazione "Meridiani Paralleli" di Chieti, l'Aps "Il sogno di Benny Gio" di Pescara, l'Avis comunale di Francavilla al Mare (Chieti) e come collaboratori i Comuni di Pescara e Casoli, il liceo "G.

Marconi" di Pescara e il Convitto nazionale "G.B. Vico" di Chieti. E' finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e dalla Regione Abruzzo.



