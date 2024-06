A Lanciano la 'Lunga Notte delle Chiese'

Le più belle chiese di Lanciano aperte dalle 19 fino a notte fonda domani, venerdì 7 giugno, per la "Lunga Notte delle Chiese". San Nicola, San Biagio, Sant'Agostino e Santa Maria Maggiore sono i luoghi di culto nei quali si incontreranno cultura, arte, musica, teatro. L'evento è curato dalla Diocesi di Lanciano-Vasto in collaborazione con le associazioni Amici di Lancianovecchia, Sacca nel cuore, Nuova Gutenberg, La Santa Casa, CAI.

A San Biagio, ore 21: 30, concerto del coro misto alpino della sezione CAI di Lanciano, con canti e musiche dirette dal maestro Nicola Gaeta, alla riscoperta delle antiche e popolari tradizioni abruzzesi, poi visita guidata della chiesa e della cripta di San Biagio, della Torre di San Giovanni e della chiesa di Sant'Agostino a cura degli Amici di Lancianovecchia. Alle 22.30 porte aperte a San Nicola: musiche di Fabrizio de Andrè, Vangeli e affreschi medievali. Introduce don Angelo Giordano, musiche di Francesco Bottega e Marco Simigliani, letture di Antonella Festa. A seguire visite guidate della stessa chiesa e degli affreschi con i volontari della Santa Casa. Per l'occasione rimarrà aperta anche la chiesa di Santa Maria Maggiore.

"La Lunga notte delle chiese - dice l'arcivescovo Emidio Cipollone - è un grande evento popolare, suggestivo, eccezionale e di grande coinvolgimento, che ha l'obiettivo di dare un segno della presenza e dell'inserimento della Chiesa nelle comunità. È un segno della Chiesa in uscita, come dice Papa Francesco, e della Chiesa sinodale, cioè che cammina sulle strade del mondo con gli uomini e le donne di oggi, cercando di essere lievito che fermenta, sale che dona sapore e luce che illumina, partecipando alle iniziative culturali e sociali, aprendo le porte delle chiese più antiche e significative del centro storico".



