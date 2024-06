'Sangro Chimica 1971-1976', la rivolta si fa documentario

"La storia di una lotta che per la sua tenuta, i suoi argomenti e la sua tensione ideale è stata un fatto nuovo tra quelle del popolo meridionale". Con queste parole la voce narrante dell'attore Icks Borea scandisce il senso della lotta popolare in Abruzzo negli anni Settanta del secolo scorso per scongiurare l'insediamento di una mega raffineria nella zona di Fossacesia (Chieti), e lo fa nel nuovo documentario interamente dedicato alla ricostruzione della vicenda: "Sangro Chimica 1971-1976", per la regia di Enzo Francesco Testa con la sceneggiatura e la ricerca storica di Gianna Di Donato, che sarà proiettato per la prima volta venerdì 7 giungo a Pescara al cinema teatro 'S. Andrea' alle 21, e lunedì 10 giugno a Rocca San Giovanni (Chieti) al 'Ciackcity Polycenter' alle 18,30 e alle 21.

"È stata una delle battaglie più sagge fatte in Abruzzo per la difesa dell'ambiente e dell'occupazione", afferma in un frame del trailer Alessandro Mancini, già vice sindaco Comune di Fossacesia, nel quale compaiono anche Emiliano Giancristofaro, etnologo, studioso del folklore abruzzese e Tommaso Giambuzzi, esperto di progetti energetici e grandi opere Nuovo Senso Civico Onlus.

"Una lotta testarda - riecheggia ancora la voce narrante - per rifiutare quella lunga puzza", quella del problematico insediamento dell'industria petrolchimica nella zona di Fossacesia. Un documentario prodotto da 'L'AltraItalia Lanciano' e 'Enzo Francesco Testa fotovideografo', con il contributo della Fondazione 'Pescarabruzzo'.



