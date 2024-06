Istat, pescaresi insoddisfatti dell'amministrazione locale

Pescara è una delle città europee in cui si registrano i valori più bassi per quanto riguarda la percezione dell'efficienza dell'amministrazione locale. Inoltre, la qualità della vita in città negli ultimi cinque anni è peggiorata secondo il 41,2% della popolazione, mentre solo per il 12,9% è migliorata. Il capoluogo adriatico è al 63/o posto su 85 per quanto riguarda la soddisfazione di vivere nella propria città. E' quanto emerge dalla rilevazione "Quality of life in European cities", condotta dalla Commissione Europea con il contributo dell'Istat in una selezione di città europee.

L'indagine, rivolta ad accrescere la conoscenza sulla qualità della vita percepita in ambito urbano, si inserisce nel filone di studi sulla "life satisfaction" ed è rivolta a misurare diversi aspetti.

Dallo studio emerge che l'82,8% delle persone è soddisfatto di vivere nella propria città. Se per l'86,9% degli intervistati la città è un buon posto in cui vivere per le persone in generale, il dato scende per quanto riguarda minoranze etniche (52,1), omosessuali (52,1) e immigrati provenienti da altri paesi (47,1). Pescara, invece, è un buon posto in cui vivere per famiglie con bambini piccoli (83,5) e persone anziane (76,8).

Dall'indagine emerge che il 60% delle persone è soddisfatto della qualità dell'aria, mentre il 53% è soddisfatto del livello di rumore. Per quanto riguarda i mezzi di trasporto, l'automobile a Pescara resta il più utilizzato (70,3%), ma sono tanti anche coloro che si spostano a piedi (52,3). Il 17,7% delle persone si sposta in bicicletta, mentre solo il 10,3% usufruisce del trasporto pubblico urbano.

Oltre al valore basso per quanto riguarda l'efficienza dell'amministrazione locale, il 47% delle persone ritiene che nell'amministrazione sia presente la corruzione. Sul fronte sicurezza, solo meno di quattro persone su dieci (38,6%) si sentono sicure a camminare da sole di notte.

L'obiettivo della rilevazione è quello di comparare i dati delle 26 città italiane considerate nell'indagine (edizione 2023) alle altre 59 città dell'Unione europea che fanno parte dell'universo di riferimento. In totale sono state considerate 85 città. Per quanto riguarda la soddisfazione di vivere nella propria città, in testa alla classifica c'è Trento, mentre all'ultimo posto c'è Taranto; Pescara si trova in 63/a posizione, dopo Genova e prima di Barcellona.



