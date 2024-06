Sisma L'Aquila: lavori teatro al Comune, intesa con ministro

La responsabilità del completamento della ricostruzione del teatro comunale dell'Aquila, gravemente danneggiato dal sisma del 2009 e inagibile da oltre 15 anni, passa dal Segretariato per i beni culturali dell'Abruzzo al Comune, proprietario dell'immobile: l'accordo con cui l'Amministrazione comunale diventa stazione appaltante sarà sancito domani, all'Aquila, alla presenza del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano. Nel pomeriggio, nella sede comunale, sarà sottoscritta un'intesa tra Segretariato regionale del ministero della Cultura per l'Abruzzo, Comune dell'Aquila e Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, d'intesa con la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il protocollo è finalizzato "all'affidamento delle attività di completamento dei lavori di miglioramento sismico, impianti e scenotecnica del Teatro comunale 'Nazzareno De Angelis'". Il ministro sarà in provincia dell'Aquila dalla mattina per partecipare a eventi nell'area marsicana e nella città dell'Aquila. Tra gli altri centri visiterà Capistrello, dove sarà accolto dal sindaco, Francesco Ciciotti, e da rappresentanti delle istituzioni locali con i quali omaggerà i 33 martiri in occasione dell'80/o anniversario dell'eccidio ad opera di soldati nazisti e fascisti sul monte Salviano. Poi sarà a Balsorano, accolto dal sindaco, Antonella Buffone, e da altri primi cittadini della Valle Roveto che lo accompagneranno nella visita al Castello Piccolomini. Successivamente, il ministro si sposterà a Pescina dove insieme al sindaco, Mirko Zauri, ed esponenti della municipalità, visiterà la casa museo dedicata allo scrittore Ignazio Silone. Nella Marsica l'ultimo passaggio è previsto nell'area archeologica di Alba Fucens, nel comune di Massa d'Albe, dove sarà accolto dal primo cittadino, Nicola Blasetti, con i sindaci di Scurcola Marsicana, Nicola De Simone, di Magliano dei Marsi, Pasqualino di Cristofano, e del portavoce del sindaco di Avezzano, Armando Floris. Poi, la visita all'Aquila: prima al Teatro San Filippo, dove ad accogliere il ministro ci saranno il prefetto, Giancarlo Di Vincenzo, il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, il sindaco, Pierluigi Biondi, e il presidente della Provincia, Angelo Caruso. Infine la firma dell'intesa sul teatro comunale.



