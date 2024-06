Asl Chieti, Schael smentisce mancanza di farmaci

Il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, è intervenuto a proposito delle notizie sulla mancanza di farmaci, specie oncologici, "utilizzata strumentalmente per denunciare presunte quanto gravi azioni tese a contenere spesa e deficit, negando farmaci ai malati", evidenziando che non ci sono tagli alla spesa farmaceutica e che non viene negato o tolto niente a nessuno.

"Per gli oncologici abbiamo posticipato le terapie di due giorni, e solo due - dice Schael - perché la Farmacia si è trovata a fronteggiare una condizione che in gergo viene denominata 'out of stock' vale a dire l'esaurimento improvviso delle scorte per mancato rifornimento, che è stato poi rapidamente compensato dagli stessi fornitori riallineando i tempi. I trattamenti per i malati di tumore sono stati tutti riprogrammati a partire da oggi, e alla Farmacia è stata chiesta un'attenzione aggiuntiva alla programmazione, così da evitare impasse come quello che si è verificato, ma attiene a un aspetto organizzativo, non di scelte aziendali".

"Perciò - prosegue la nota di Schael - trovo inqualificabili le esternazioni fatte circolare soprattutto nell'area frentana, per colpire la Asl, costruendo scenari fantasiosi privi di qualunque elemento di verità. Che, in tutta evidenza, non interessa affatto a chi approfitta di qualunque situazione per trarne vantaggio in termini di consenso. La gestione dei conti e la necessaria ottimizzazione di alcuni processi che abbiamo il dovere di mettere in campo non intaccherà mai il diritto alla salute e alle cure dei nostri cittadini, e questa è una garanzia, non una promessa. Come lo è la sopravvivenza dell'Utic a Lanciano, pure oggetto in questi giorni di altre fantasiose macchinazioni. E quasi mi imbarazza confermarne l'esistenza, oggi come in futuro".

Quanto alle liste di attesa e alla "impossibilità di prenotare prestazioni, a tutti i punti Cup - prosegue - è stata inviata una disposizione del Dg che contiene indicazioni chiare, per gli operatori e per i cittadini: ovvero non esistono 'agende chiuseì, va garantita sempre la 'presa in carico', ,nel caso in cui non ci siano date rispettose della classe di priorità assegnata dal medico sull'impegnativa, il cittadino può comunque rivolgersi al Servizio 'SOS liste di attesa', chiamando il numero 0872-706835 oppure inviando una mail all'indirizzo servicesoslisteattesa@asl2abruzzo.it. per segnalare la necessità. Quanto alle prenotazioni in classe di priorità per un primo accesso, qualora sia esaurita la capienza giornaliera delle agende, all'utente può essere proposta una data in strutture di altre Asl, visto che il Cup è unico per tutta la regione".



