Sergio e Rossi, 'successo Cartoons, complimenti a direzioni Rai'

Cartoons On The Bay ha ormai raggiunto una notorietà indiscutibile nel panorama internazionale dell'animazione e, grazie anche all'impulso del direttore artistico Roberto Genovesi e ai vertici di Rai Com, negli anni è riuscita ad intercettare le nuove tendenze". Lo dicono l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio e il direttore generale Giampaolo Rossi.

"Per un'azienda di Servizio pubblico come Rai questo appuntamento rappresenta un'occasione preziosa per esplorare l'evoluzione dei linguaggi, aprire nuove collaborazioni nell'ambito produttivo, anche a livello internazionale, assumere un ruolo di guida e non quello da gregario" aggiungono.

"La formazione delle future generazioni, sia in ambito prescolare sia nei ragazzi fino ai 14 anni, passa proprio dal linguaggio dei cartoni - spiegano - e questo ci impegna e ci carica di responsabilità enormi. Fortunatamente, come nel cinema, il nostro Paese vanta in questo settore un'esperienza decennale e i nostri disegnatori sono ambiti a livello internazionale. Altro aspetto non trascurabile il fatto che Cartoons On The Bay, con la sua formula itinerante, assume anche il ruolo di ambasciatore delle eccellenze del territorio facendo conoscere a tutti i suoi ospiti le tante e diverse realtà che compongono il nostro Paese" concludono.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA