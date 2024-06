Chiude il 28/o Cartoons On The Bay, 300 opere da 50 paesi

John Musker, Juanjo Guarnido, Leslie Iwerks sono alcune delle grandi star dell'animazione mondiale che hanno illuminato la 28/a edizione di Cartoons On The Bay, che è in fase chiusura Pescara. Tantissimi, tra fan e addetti ai lavori, hanno accolto Musker, regista di film di grande successo come "La Sirenetta", "Aladdin", "Hercules" e "Oceania", premiato con il Pulcinella Carrer Award, Guarnido, cartoonist di fama mondiale (Pulcinella Special Award) e Iwerks, regista e produttrice già candidata all'Oscar nel 2007 (Pulcinella Special Award).

Tra i tanti protagonisti dell'animazione internazionale che hanno preso parte a Cartoons 2024, Sara Pichelli, artista Marvel dal 2008 premiata con il Sergio Bonelli Award, la disegnatrice Silvia Ziche, autrice del manifesto dell'edizione 2024 di Cartoons On The Bay, lo scrittore e creativo Bruce Morris, il fumettista e disegnatore Sio (Pulcinella Diversity Award), la cantante Antonella Ruggiero e il musicista Roberto Colombo (Pulcinella Crossmedia Award).

Oltre 300 le opere in concorso provenienti da quasi 50 paesi, più di 600 gli accreditati che hanno preso parte agli eventi del programma professionale. Migliaia le persone che hanno partecipato alle iniziative in Piazza della Rinascita, tra queste i concerti, le attività sportive e il Cartoons On The Bay Village. Un programma a parte è stato dedicato agli studenti delle scuole pescaresi con incontri e proiezioni al Cinema Teatro Massimo. Sul palco si sono alternati nomi noti come Andrea Lucchetta e Armando Traverso.

Ricco il cartellone cinema che ha ospitato le retrospettive di John Musker e l'anteprima nazionale del film The Animal Kingdom di Thomas Cailley, vincitore di cinque premi César. Grande l'interesse per la mostra "Stefano Bessoni. Stop-motion e altre scienze inesatte", dedicata ai lavori dell'artista allestita nelle sale dell'Aurum. A dicembre 2024 Cartoons On The Bay sarà a L'Aquila con la Winter Edition, mentre il Festival vero e proprio tornerà con la 29/a edizione, nella primavera del 2025 sempre a Pescara, grazie al rinnovo dell'accordo con la Regione Abruzzo.

"Quella di quest'anno è sicuramente l'edizione della maturità per Cartoons On The Bay a Pescara. Un percorso iniziato tre anni fa con grande collaborazione delle istituzioni locali - dichiara soddisfatto il direttore artistico della manifestazione Roberto Genovesi. È cresciuta la presenza del pubblico, è stata apprezzata la programmazione per i bambini e le scuole e le anteprime hanno fatto registrare il tutto esaurito. Ma, soprattutto, le presenze internazionali di alto livello, hanno confermato la centralità di questo evento nel panorama italiano dell'animazione. Anche per Rai "Cartoons On The Bay" si conferma come appuntamento imprescindibile per capire il futuro del settore e per stringere collaborazione con factory italiane e straniere perché l'animazione e il game, oltre ai più piccoli, a cui destiniamo le maggiori attenzioni come azienda di Servizio pubblico, interessano sempre più percentuali di pubblico di ogni età. La magia del fumetto, dei cartoni e del game non ha età".





