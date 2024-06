The Animal Kingdom, quando gli uomini mutano in animali

Il mondo di The Animal Kingdom ha una doppia anima, da una parte sembra procedere come sempre e, dall'altra, ci porta invece in una realtà parallela dove gli uomini mutano lentamente in animali, uccelli, volpi, lupi diventando così i reietti della società. Quelli a cui dare la caccia.

A mettere mano a questo fantasy francese, che guarda ai Blockbuster Usa come X-Man, è Thomas Cailley (The Fighters) che ci porta fin dentro questa epidemia in un futuro a noi molto vicino.

Protagonista del film François (Romain Duris), che nella vita fa il cuoco e cerca di salvare la moglie colpita da questa misteriosa mutazione (sta diventando un lupo). Ora l'uomo, a cui non manca il coraggio, parte insieme al figlio sedicenne Émile (Paul Kircher) dopo aver scoperto che la donna è fuggita e si è rifugiata in un bosco.

Nel frattempo, in questo mondo che va in pezzi, anche il giovane Émile va in crisi, vorrebbe una vita normale come tutti i ragazzi della sua età, ma tutto intorno a lui precipita mentre si ritrova a fare amicizia con un uomo uccello incapace di volare.

Il film, proiettato ieri sera a Pescara in anteprima nazionale al festival Cartoons on The Bay promosso dalla Rai, sarà presentato a Biografilm di Bologna sabato 8 giugno alla presenza di Thomas Cailley e del compositore Andrea Laszlo De Simone e sarà in sala dal 13 giugno con I Wonder Pictures.

Infine, nel cast di The Animal Kingdom che ha ricevuto dodici candidature ai 49/i Premi César aggiudicandosene cinque, anche Adèle Exarchopoulos e Nathalie Richard.



