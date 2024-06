Inaugurata la Cittadella Pomilio Blumm a Pescara

È stata inaugurata la Cittadella Pomilio Blumm sulla riviera sud di Pescara: in tanti hanno partecipato all'apertura ufficiale dei nuovi uffici della società di comunicazione istituzionale leader in Europa per fatturato secondo i dati del Financial Times, che sta curando l'organizzazione degli incontri ministeriali del G7 nel 2024.

Nell'agorà interna, pensata per abbinare la creazione di spazi di lavoro a un concetto ampio di living, si sono ritrovati rappresentanti delle istituzioni regionali, dell'imprenditoria e della società civile. Tra gli ospiti il presidente dell'associazione della stampa estera, Maarten Van Aalderen, che conta 450 corrispondenti da tutto il mondo, e l'architetto Nicola Di Battista.

"Abbiamo pensato - ha spiegato il presidente dell'agenzia Franco Pomilio - a un'idea completamente diversa di città e di posto di lavoro: immaginare luoghi di lavoro come dei luoghi nobili fa parte di una civiltà del saper fare che deve esserci soprattutto in industrie creative come la nostra".

La Pomilio Blumm si prepara alla sfida del G7 di Pescara che si svolgerà a ottobre all'Aurum, l'edificio realizzato da Amedeo Pomilio agli inizi del '900. "È un anno ricco di sfide per la nostra società - ha aggiunto il presidente Pomilio - e per continuare a crescere puntiamo a creare un serbatoio di nuovi talenti, con un occhio di riguardo al nostro territorio offrendo ai giovani la possibilità di entrare in un'azienda a vocazione internazionale. Trovare figure di valore in vari campi è una delle nostre mission. Per questo miriamo a creare un polo di formazione nella nostra cittadella al porto turistico con un summer program con l'Università di Maastricht".



