Dayco inaugura nuovo impianto di autoproduzione di energia

La Dayco Europe continua ad investire in Abruzzo anche nell'auto-produzione di energia. Dopo l'impianto di trigenerazione a Chieti nel 2022 e i due impianti fotovoltaici a Colonnella (Teramo) e a Chieti nel 2023, è stato inaugurato, nello stabilimento di Manoppello Scalo (Pescara), un nuovo cogeneratore che permetterà la produzione combinata di 1.000 kW di energia elettrica e 1.100 kW di energia termica recuperabile sotto forma di acqua calda e vapore di processo, utilizzati interamente all'interno dello stabilimento produttivo.

L'impianto di cogenerazione è in grado di soddisfare l'87% del fabbisogno elettrico e il 14% del fabbisogno termico dello stabilimento. Dayco si conferma attenta anche all'impatto ambientale: con l'installazione dell'impianto di cogenerazione, si avrà infatti una riduzione complessiva di circa il 10% delle emissioni di Co2 dello stabilimento di Manoppello.

Oltre ai vertici aziendali e ai dipendenti Dayco, all'inaugurazione era presente il direttore generale di Confindustria Abruzzo Medio Adriatico, Luigi Di Giosaffatte: "Sono onorato di aver preso parte a questa giornata nella quale ho portato a Dayco le congratulazioni della nostra associazione - ha detto - Ringrazio l'azienda che ancora una volta ha condiviso con noi questa best practice e conferma il suo impegno a favore del territorio e della comunità locale all'insegna della sostenibilità, un driver imprescindibile di crescita per il tessuto produttivo sul quale la nostra Associazione sta sviluppando importanti progetti."



