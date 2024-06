Ciclista morta lavorava in Regione, il cordoglio di Marsilio

(v. 'Ciclista investita a Giulianova, morta una...' delle 14.03) É Monica Tassoni la ciclista vittima dell'incidente stradale avvenuto alle 13 nel sottopasso di via Gabriele D'Annunzio, a Giulianova: la 56enne giuliese, moglie dell'ex giocatore di basket Orazio Pedicone, lavorava negli uffici pescaresi del Dipartimento Lavoro e Sociale della Regione Abruzzo. E proprio il governatore Marco Marsilio ha voluto renderle omaggio con un messaggio di ricordo e di cordoglio. "La Regione Abruzzo oggi ha perso una valida dipendente in un tragico incidente stradale a Giulianova. A nome personale e dell'intera giunta regionale porgo il cordoglio ai familiari di Monica Tassoni in questo doloroso momento".

Dopo la tragica notizia ha scritto anche il Comune di Giulianova. "Il sindaco Jwan Costantini e l'amministrazione comunale, sentendo di rappresentare oggi il sentimento dell'intera città, esprimono il proprio dolore per la drammatica e improvvisa scomparsa di Monica Tassoni, vittima di un incidente stradale in via D'Annunzio. Alla famiglia porgono le più sentite condoglianze e si stringono ai suoi cari nella speranza che l'affetto e la vicinanza della comunità giuliese possano essere di sostegno in queste ore di indicibile sconforto".

Ma sono centinaia i messaggi che sta ricevendo la sua famiglia. Tra questi, quello del sindaco di Campli Federico Agostinelli. "La nostra città è molto legata ad Orazio, che ha giocato a lungo a Campli e ha saputo rappresentare la nostra storia come pochi altri. Abbiamo un bellissimo ricordo della sua avventura qui e l'intera comunità abbraccia con tanto affetto lui e i suoi due figli".



