Ciclista investita a Giulianova, morta una 56enne

Una ciclista di 56 anni è morta a Giulianova (Teramo) dopo essere stata investita da un'autovettura nel sottopasso di via D'Annunzio, a poca distanza dalla statale Adriatica.

Secondo una prima ricostruzione la donna è stata urtata da un'Audi intorno alle 13, mentre attraversava in bici il sottopasso di via d'Annunzio: è caduta e ha sbattuto violentemente la testa sull'asfalto. Inutili i soccorsi del personale del 118. È ancora da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente: sul posto per gli accertamenti di rito e per gestire la viabilità ci sono la polizia stradale e i vigili urbani. Il sottopasso è stato chiuso al traffico.



