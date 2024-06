'Calcio, politica, potere', dentro il soft power del pallone

Il calcio visto dalla prospettiva del suo rapporto con le relazioni internazionali e la politica mondiale, in un'ottica che vede questo sport come attore di rilievo nella scena geopolitica.

Questo è 'Calcio, politica e potere' (Edizioni Mondo Nuovo), il libro a cura di Narcís Pallarès-Domènech, Alessio Postiglione e dall'aquilano Valerio Mancini. Il lavoro, presentato all'Aquila dal giornalista Rai, Andrea Fusco, ha visto gli autori a confronto con Goffredo Juchich e Francesco Ghirelli, rispettivamente amministratore e presidente onorario L'Aquila 1927. Un'occasione anche per analizzare il 'modello L'Aquila calcio'.

"Con il suo essere 'la squadra della gente' e l'avvio dell'azionariato popolare -ha spiegato in tal senso Mancini - L'Aquila si sta facendo conoscere anche all'estero. Questo fenomeno si inquadra come 'city branding' che proietta al mondo qualcosa di positivo come la socialità, la sostenibilità e il fare qualcosa per una comunità, come la rigenerazione urbana prevista per l'area dello stadio, ma anche qualcosa di specificamente sociale che fa del calcio un elemento di 'soft power' cittadino".

Un'indicazione confermata dalle parole dello stesso Juchich. "Il nostro è un modello che vuole aprirsi anche a livello nazionale e internazionale - ha detto - grazie a 'ambasciatori' come Mancini siamo entrati in contatto con investitori internazionali".

ll libro analizza sia il potenziale del calcio come agente di nazionalizzazione delle masse, inquadrando lo sport come fattore genetico della Nazione, fino al suo utilizzo geopolitico contemporaneo, di proiezione delle potenze in ambito geopolitico. Lo scopo di questo libro è raccontare in modo divulgativo come e perché i Paesi e le grandi potenze usano lo sport più popolare del mondo per i loro obiettivi strategici.

Seguendo il mondo del calcio, possiamo avere una chiave di lettura per analizzare il presente, per ricordare fatti storici del passato ed aver un elemento in più per orientarci nell'avvenire delle relazioni internazionali.

L'iniziativa, ospitata da Sport Hub, ha visto il patrocinio del Rotary Club L'Aquila e la presenza della presidente Rosa Persia.



