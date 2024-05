'Tu sei con me', i nuovi racconti di Paolo Di Bartolomeo

"Io ho sempre cercato di fare questo: curare le persone, che sono anche il prodotto della propria storia e perciò non possono essere considerate senza di essa. Non possono essere esaminate solo da un referto medico.

Quello indica la malattia, certo, ma la cura dipende anche da chi c'è dietro il nome a cui si riferisce". Sono le parole con cui Paolo Di Bartolomeo spiega la fonte di ispirazione del suo libro "Tu sei con me", scritto con Andrea Mercurio per Cairo editore. E' la storia di 15 personaggi incontrati nel corso della sua attività di medico chirurgo, che hanno segnato la sua vita professionale le cui vicende si mescolano con la vita personale e i sentimenti dell'uomo, più che del medico. C'è quindi il racconto non tanto della malattia, quanto della personalità dei pazienti, il racconto della loro forza, della loro caparbietà e del loro coraggio di fronte, oltre che ai problemi di salute, a quelli economici o familiari. Nel Dipartimento di Ematologia dell'ospedale di Pescara Di Bartolomeo è stato Direttore del Centro Trapianti di Midollo Osseo dove iniziò, da pioniere in Italia, una terapia che si rivelò rivoluzionaria per la cura delle leucemie e di altre malattie gravi del sangue.

In pensione da qualche anno Paolo Di Bartolomeo non dimentica i suoi pazienti, quelli che si sono salvati e quelli che non ce l'hanno fatta. E per questo, dopo "Io sono con te. Una vita in corsia tra pianti e gioie" del 2021, ha dato alle stampe un secondo volume di storie e racconti, "Tu sei con me", che presenterà oggi, venerdì 31 maggio, nello spazio della Fondazione La Rocca a Pescara, alle ore 17.30.



