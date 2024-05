Moto: Rasetta si impone al Trofeo del Centro-Italia Motornex

Loris Rasetta del Virtus Racing Team si è imposto ad Ortona (Chieti) nella 3/a prova del Trofeo del Centro-Italia Motornext: il pilota abruzzese che corre con il numero 619 su una GasGas, ha conquistato la pole spingendo soprattutto nell'ultimo giro che è stato quello, poi, che gli è valso la prima linea alla partenza. Alla Gara 1 un buono scatto iniziale ha consentito a Rasetta di conquistare l'holeshot, e dopo aver battagliato nei primi giri per mantenere la leadership, a partire dal quarto giro è riuscito a fare davvero la differenza vincendo con un margine di quasi mezzo minuto sul secondo classificato. Ottima la performance anche in Gara 2 dove grazie ad una buona partenza Rasetta è riuscito a transitare al terzo posto dopo la prima curva. I giri successivi sono stati caratterizzati da un'alternanza tra prima e seconda posizione, ma alla fine è riuscita a spuntarla sul suo avversario tagliando il traguardo con circa 30 secondi di anticipo. Per il pilota del Virtus Racing Team quindi Overall: primo posto nel master MX1 e nella classifica provvisoria di campionato.



