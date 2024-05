Bagnino sorpreso da burrasca a S.Salvo, soccorso da Capitaneria

Esce in mare con un pattino, ma viene sorpreso dal peggioramento improvviso delle condizioni meteo e non riesce a rientrare, quindi lancia l'allarme.

Protagonista della disavventura, nel pomeriggio, un assistente bagnanti a San Salvo (Chieti). L'allarme è stato raccolto dalla Guardia costiera intervenuta con motovedette sia da Vasto (Chieti) sia da Termoli (Campobasso). L'intervento, coordinato dagli ufficiali della Capitaneria termolese, ha permesso di raggiungere il ragazzo e trasferirlo in spiaggia in sicurezza.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA