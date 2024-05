Atletica, bene gli abruzzesi ai campionati nazionali scolastici

Molto lusinghieri i risultati degli abruzzesi alle finali nazionali delle Competizioni Sportive Scolastiche di atletica leggera che si chiudono oggi a Pescara: la manifestazione riservata agli Allievi (dal 2007 al 2010) e Cadetti (dal 2010 al 2012) ha riscosso un grande successo non solo sotto l'aspetto sportivo, ma anche sociale.

Tra i risultati spicca il titolo conquistato nel salto in alto Cadette da Giulia Grossi (IC Giulianova 2 - Ecologica Giulianova), atleta classe 2010, che ha superato l'asticella a 1 metro e 58. Un'altra medaglia, ma d'argento, è arrivata dalla pescarese classe 2010 Valeria Frattone (IC Pescara 9 - Passologico) nel salto in lungo Cadette con la misura di 5,04 metri, che è anche primato personale. "Da sottolineare - si legge nella nota della Fidal Abruzzo - che gli atleti Cadetti hanno gareggiato obbligatoriamente senza scarpe specialistiche con chiodi, con prestazioni conseguentemente penalizzate rispetto alle gare federali".

Nel salto in alto Cadetti quarto posto per Lorenzo Silvaggio (IC Pescara 2- Hadria Pescara) con la misura di 1,70. Nell'alto Allieve Martina Jasimi (IIS Nereto - Atletica Gran Sasso) si è classificata quinta con la misura di 1,55. Era atteso nell'alto Allievi il classe 2010 Daniele Ottaviani (IIS Ovidio Sulmona - Serafini Sulmona), in gara con la categoria superiore in quanto alunno anticipatario. Dopo aver superato brillantemente la qualificazione con 1,86, in finale si è fermato a 1,80, undicesimo classificato. Da ricordare che vanta un personale di 1,92.

Bella prova nella finale dei 1000 metri Allievi di Alessio Perna (IIS Volta Pescara - Passologico), decimo con 2'33"74, primato personale in una gara condotta a ritmi altissimi.

Sui 100 metri Allieve era presente il prodigio emergente della velocità italiana, Kelly EdimoDoualla (IIS S. Angelo Lodigiano - CUS Pro Patria), classe 2009, che fa collezione di record mondiali e italiani Under 16 e Under 18 su 60, 80 e 100 metri. Ha vinto come da pronostico con il tempo di 11"52 (vento + 0,2 m/s), prestazione clamorosa che la porrebbe prima in Italia tra le under 20. Nella stessa gara, bene l'Allieva classe 2008 Caterina Saccomandi (L.S. Da Vinci Pescara - Atletica Gran Sasso), al primato personale sui 100 in batteria con 12"38 (vento + 1,4 m/s) ritoccato di un decimo, ma eliminata in semifinale con 12"64. Sui 100 Allievi primato personale del classe 2009 Matteo Di Felice (IIS Fermi Sulmona - Serafini Sulmona) con 11"20 (+ 0,7), migliorato di 3 centesimi, ma poi eliminato in semifinale con 11"36.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA