Marsilio inaugura a Pescara 28/a edizione 'Cartoons on the bay'

"Una bellissima iniziativa che permette all'Abruzzo di diventare punto di riferimento di una parte importante della cinematografia che è quella di animazione. Un genere che non è rivolto soltanto ai bambini perché il cinema di animazione, il cinema fantasy e quello 'cross-mediale' sono oggi l'ossatura portante del fatturato dell'industria cinematografica". Lo ha dichiarato, a Pescara, il presidente della Giunta regionale d'Abruzzo, Marco Marsilio, in occasione del taglio del nastro della 28/a edizione di "Cartoons in the bay", festival internazionale dell'animazione televisiva, cinematografica e cross-mediale che ha aperto i battenti all'Aurum di Pescara e proseguirà fino a domenica 2 giugno.

Accanto al presidente Marsilio c'era l'assessore regionale al Bilancio, Mario Quaglieri. Come nelle precedenti edizioni, a fare gli onori di casa è stato il direttore artistico di "Cartoons on the bay", Roberto Genovesi. Presente anche la presidente di Rai Com, Claudia Mazzola.

"Certe tipologie di film, ispirate ai supereroi o al cinema o alla letteratura fantasy, - ha aggiunto Marsilio - vengono viste da persone di tutte le età e non soltanto perché i nonni o i genitori accompagnano i bambini al cinema, ma perché certe opere sono autentici capolavori, vere e proprie opere d'arte che, da tempo, hanno conquistato questa dignità. Anche per questo, ospitare come Abruzzo, nella città di Pescara, sede dell'edizione estiva mentre L'Aquila ospita l'edizione invernale, un festival di livello internazionale è un grande orgoglio, oltre a rappresentare un grande traguardo. La Regione Abruzzo - ha sottolineato - investe e vuole continuare a investire sul cinema e sulla promozione che il cinema può dare.

Non a caso, in questi giorni, sono centinaia gli addetti ai lavori qui in città, che occupano le nostre strutture ricettive e pranzano nei nostri ristoranti. Insomma, al di là del ritorno di immagine - ha concluso Marsilio - c'è un ritorno economico immediato, ma soprattutto un'apertura al mondo che è quello di cui l'Abruzzo ha bisogno per crescere e valorizzare i propri asset". A Pescara è presente anche l'americano John Edward Musker, regista, tra l'altro, de "La Sirenetta", film del 1989.





