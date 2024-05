Marelli Sulmona, sindacati, rischio di seconda cigo a giugno

Rimane concreto, secondo le organizzazioni sindacali, il rischio di una seconda cassa integrazione allo stabilimento della Magneti Marelli di Sulmona (L'Aquila) per il mese di giugno. Ieri Stellantis ha comunicato l'attivazione di altre due settimane di cassa integrazione, dal 24 giugno al 7 luglio, che vanno ad aggiungersi al periodo già stabilito e definito nei giorni scorsi, ovvero 10-24 giugno. La fabbrica peligna, per l'80 per cento di produzione, è legata allo stabilimento ex Sevel di Atessa (Chieti). "Non sappiamo ancora nulla di certo, ma ci aspettiamo una chiamata a breve" afferma il sindacalista Michele Paliani.

Per il momento la cassa integrazione alla Marelli scatterà dal 10 al 24 giugno per 462 dipendenti di cui 40 impiegati, il resto operai. Secondo le previsioni dell'azienda, la misura riguarderà probabilmente solo 70 lavoratori.

"I cali produttivi dell'ex Sevel sono un dato certo. Per cui è probabile che saremo chiamati ad altre due settimane di cassa integrazione" commentano i sindacati.



