Estate a Torre de' Passeri, quattro mesi di eventi in piazza

Torna a Torre de' Passeri (Pescara) 'Torrestate 2024', quattro mesi e 65 serate di musica, spettacoli, teatro, sport, ballo, concerti, artisti di strada, degustazioni di prodotti tipici. Il ricco calendario di eventi e manifestazioni, al via sabato prossimo 1 giugno con ultimo appuntamento domenica 22 settembre, è stato presentato oggi, nella sede della Provincia di Pescara, dal sindaco di Torre de' Passeri, Giovanni Mancini, insieme all'assessore alla Cultura, Valeria Argentieri, ai consiglieri Lia Dell'Oso e Manuela Cordesco, ad associazioni di volontariato del territorio e agli sponsor. Il sindaco Mancini ha invitato i cittadini della costa e dei paesi vicini "a Torre per emozionarsi con la forza degli spettacoli proposti in calendario, mai prima d'ora così tanti da dover spalmare gli eventi su più manifesti, carichi di intensità e originalità. Grazie ai miei collaboratori, agli sponsor e alle associazioni che ci hanno sostenuto e ci hanno permesso di volare così alto". "Un ricco, ricchissimo calendario - ha detto l'assessore Argentieri - che quest'anno coinvolge diverse zone del territorio, tra cui la Piazzetta degli Artisti che abbiamo recuperato. Tra le tante curiosità, Torre diventerà un gigantesco set ambientato nel Far West, abbiamo chiesto alla popolazione di vestirsi coi costumi d'epoca". Per Gilberto Tinti di Hera, uno degli sponsor, "è una bellissima iniziativa a cui fortemente abbiamo voluto aderire per dare un contributo al territorio e per farci conoscere maggiormente".

In programma, tra l'altro, domenica 16 giugno, "Torre & motori", quarta edizione del raduno di auto e moto storiche e sportive. Lunedì 22 luglio al via in Piazza Plebiscito "Trinità Days", festival del Far West, che prevede il 23 un intervento di Pier Cesare Stagni, direttore di Abruzzo Film Commission.

Martedì 6 agosto in Piazza 6 aprile 2009, "Moda sotto le stelle". Domenica 15 settembre dalle 8 go-kart per le vie del paese e domenica 22 settembre alle 10 raduno in piazza per una biciclettata a cura del Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA