Anagrafe canina, a Casoli il 4 la giornata del microchip

Il Comune di Casoli (Chieti) organizza una giornata per sensibilizzare la cittadinanza verso l'obbligatorietà dell'iscrizione all'anagrafe canina e l'applicazione del microchip. L'appuntamento è martedì prossimo 4 giugno, dalle 9 alle 12 nella Sala Polivalente di via Lame.

L'applicazione del microchip sarà gratuita per i cani di proprietari residenti nel territorio comunale.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano Vasto Chieti - Servizio Veterinario, con il Comando della Polizia Locale di Casoli e con i Volontari animalisti.

"Il microchip - sottolinea il sindaco di Casoli, Massimo Tiberini - è un dispositivo fondamentale per i nostri amici a quattro zampe in quanto permette di identificare il proprietario in caso di smarrimento, prevenire il loro abbandono ed evitare la rivendita di cani rubati. Tutti aspetti fondamentali per la tutela e la salvaguardia degli animali".



