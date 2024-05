Tortoreto, apre il nuovo ufficio turistico

Inaugurato questa mattina il nuovo ufficio di informazione e accoglienza per i turisti 'Iat' sul lungomare di Tortoreto (Teramo), che entrerà in servizio sabato prossimo 1 giugno. Al taglio del nastro della nuova struttura, a nord della rotonda Trieste, erano presenti anche il sottosegretario della Giunta regionale d'Abruzzo con delega al Turismo, Daniele D'Amario, e l'assessore regionale Umberto D'Annuntiis. "Questo sarà il cuore pulsante dell'attività turistica e culturale della città, la sua apertura è un passo avanti verso la valorizzazione del territorio" ha commentato il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni durante la cerimonia di inaugurazione. Per l'assessore comunale al Turismo, Giorgio Ripani, si tratta di "un'opera fondamentale che consentirà il miglioramento dell'immagine turistica di Tortoreto, ma anche di potenziare i servizi al turista". L'ufficio Iat sarà gestito dalla Dmc Hadriatica, già titolare degli uffici Iat di Giulianova e Martinsicuro.

"Presto avremo la convenzione anche per l'ufficio turistico annuale di Teramo - ha annunciato il presidente della Dmc Hadriatica, Giammarco Giovannelli, che ha sottolineato - l'importanza della programmazione tra reti di imprese ed enti pubblici per l'accoglienza professionale dei turisti, il monitoraggio dei flussi e il miglioramento della percezione dei territori".

L'ufficio Iat di Tortoreto, realizzato in legno e costato oltre 100mila euro al Comune di Tortoreto, è stato allestito anche con donazioni delle imprese locali. Riunirà le attività prima svolte nell'ufficio di via Archimede e nello spazio della rotonda Carducci. Il nuovo Iat sul lungomare Sirena sarà aperto tutti i giorni dal primo giugno al 15 settembre, dalle ore 9 alle 12.45 e dalle 16.15 alle 19. A luglio e agosto resterà aperto anche dalle 21 alle 23.



