Provincia L'Aquila, al via lavori su Sp 120 e Sp 35 Bis

Sono in corso i lavori di rifacimento asfalto e segnaletica sulle strade provinciali SP 120 "Mausonia" ed SP 35 Bis "di Bagno" nel territorio del comune dell'Aquila.

L'importo complessivo di appalto ammonta a due milioni di euro, stanziati nel bilancio provinciale 2023, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa Sabina Conglomerati srl.

"Si tratta di lavori importanti, che saranno conclusi entro trenta giorni, in tratte di primaria di percorrenza del capoluogo, nelle frazioni di Bagno e Pianola, con risorse derivanti dai fondi del decreto ministeriale 49/2018, a seguito della programmazione approvata nel bilancio della Provincia dell'Aquila" dichiara in una nota Vincenzo Calvisi, consigliere provinciale con delega alla Viabilità.

Soddisfazione per l'intervento viene espressa anche dalla consigliera provinciale Gabriella Sette, presidente della Commissione Viabilità, che dichiara: "Si continua a lavorare concretamente per il rilancio della viabilità territoriale, grazie alla programmazione attenta dell'amministrazione guidata dal presidente Angelo Caruso." "Un doveroso ringraziamento - concludono i consiglieri Calvisi e Sette - va al settore viabilità dell'ente Provincia che, seppur sotto organico a causa dei nefasti tagli causati dalla Legge Delrio del 2014, continua con il massimo sforzo a garantire il raggiungimento degli obiettivi di mandato".



