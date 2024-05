"Appuntamento in giardino", in Abruzzo 5 passeggiate nel weekend

Sono cinque in Abruzzo le località che ospiteranno, nel prossimo fine settimana, l'"Appuntamento in Giardino", iniziativa promossa dall'Associazione Parchi e Giardini d'Italia (Apgi), con il sostegno di Ales Spa e il patrocinio del ministero della Cultura e di Anci, Associazione nazionale dei Comuni italiani. Giunta alla settima edizione, l'iniziativa è occasione per riscoprire il 'patrimonio culturale vivo' attraverso aperture e attività in oltre 200 parchi e giardini d'Italia. Nata in accordo con 'Rendez-vous aux jardins', che si svolge in contemporanea in oltre 20 Paesi europei, ogni anno propone un tema diverso: per l'edizione 2024 è "I cinque sensi in giardino".

Questi gli appuntamenti abruzzesi: a Loreto Aprutino (Pescara) "Tra natura, biodiversità e paesaggio" prevede visite guidate al Parco Paesaggistico Lauretum e Giardino dei Ligustri sabato 1 e domenica 2 giugno.

A Pacentro (L'Aquila) c'è l'evento gratuito "Porta una pianta, prendi una pianta" domenica 2 giugno alle ore 16 ne "Il giardino dei semplici" in via San Francesco.

A Lama dei Peligni (Chieti) il Giardino Botanico "Michele Tenore" ospita dalle ore 16 sabato 1 giugno "Di Fiore in Fiore", letture e degustazioni.

"Alla Scoperta del Giardino Officinale: una passeggiata tra natura e relax" è in programma sabato 1 giugno alle 10 e alle 16 nel Giardino Officinale di Santa Maria di Propezzano a Morro d'Oro (Teramo).

Domenica 2 giugno a Sant'Eufemia a Maiella (Pescara) "Profumi in Giardino: essenza di rose. Passeggiata a tema" è l'appuntamento in programma dalle ore 10 nel Giardino Botanico "Daniela Brescia".



