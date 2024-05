A Cartoons le novità di Rai Kids, anche i Gormiti a Frasassi

(dall'inviata Cinzia Conti) La pace con uno speciale di animazione originale come La Tempesta ma anche lo sport con Spin e l'energia della break dancer Antilai Sandrini e con Clan le gesta di Pino Maddaloni (già in onda e molto acclamato). La salute fisica e psicologica dei bambini con la grazia di Benvenuti a Coccoloba, ma anche la tutela dei territori con Go Go Around Italy e anche, in modo inaspettato, con la serie Gormiti - The New Era che è stata girata nelle marchigiane grotte di Frasassi. Sono più di trenta le novità di Rai Kids in produzione e di prossima programmazione che il direttore Luca Milano presenta a Cartoons on the Bay, in programma a Pescara fino al 2 giugno. Festival a cui Rai Kids inoltre partecipa con ben otto titoli in nomination per i Pulcinella Awards.

"La Rai - dice Milano in un'intervista all'ANSA - è il principale editore di contenuti e serie per bambini e ragazzi in Italia. Abbiamo costantemente una cinquantina di progetti che sono tra sviluppo, produzione, ultimazione e una quindicina all'anno finiscono come novità sui Rai Yoyo, Rai Gulp e RaiPlay perché ci vogliono due-tre anni di produzione. Confermiamo il nostro impegno e il sostegno degli studi italiani, dei giovani talenti e in generale della produzione italiana di cartoni animati e live action che pure è un settore in crescita come sta dimostrando ad esempio il successo di Clan, tra i più visti su RaiPlay, che ci inorgoglisce molto, anche perché va a intercettare un pubblico più difficile come quello dei ragazzini un pochino più grandi". Milano sottolinea anche con gioia la leadership negli ascolti: "Sui cinquanta maggiori ascolti dei canali per ragazzi, ce ne sono quarantanove della Rai nel 2023, in leggero aumento sull'anno precedente. E ancora su RaiPlay quasi il 90% delle visualizzazioni sono di programmi Rai e nella top 50 ben 40 prodotti sono di Rai Yoyo o Rai Gulp".

Andando per temi, il più caldo del 2024 è senza dubbio lo sport. "Oltre al judo di Maddaloni e ai programmi di volley anche con Andrea Lucchetta abbiamo la serie Spin, che uscirà tra un mese ,su un gruppo di ragazzi che praticano la breakdance e si avviano verso Parigi dove quest'anno per la prima volta la break dance è stata inserita tra le discipline olimpiche.

L'abbiamo realizzata con una società di Milano, la Good Karma, e una società estera con il patrocinio del Coni e dalla Federazione Danza Sportiva e oltre agli attori (che hanno fatto dei corsi appositi) ci sono breakdancer professionisti e la campionessa italiana Antilai Sandrini". Altro argomento cruciale è la pace. "Di pace, di violenza, di aggressività e linguaggio d'odio si parla spesso nei nostri programmi - spiega -: è un tema caro ai bambini, lo abbiamo visto anche all'Olimpico nella giornata con il Papa. Ora abbiamo in anteprima uno speciale di animazione prodotto da BeQ che si chiama La tempesta con la direzione di una giovane regista, Angela Conigliaro. È una storia di fantasia ambientata su un'isola nel secolo scorso. Parla di come da piccoli screzi e inimicizie possano nascere e poi montare gonfiandosi come appunto una tempesta di ostilità e odio".

L'altro tema è la valorizzazione del nostro territorio.

"Possiamo citare i già noti Go Go Around Italy e anche Pinocchio in cui la Toscana è eccezionale protagonista, ma anche una serie inaspettata, ovvero Gormiti - The New Era, prodotta da Rainbow con Preziosi, che sarà la sorpresa di fine anno e parte proprio dalle meravigliose grotte di Frasassi nelle Marche. Un live action con bellissimi effetti speciali. Non voglio fare paragoni eccessivi, ma come Lucas venne a girare Guerre stellari alla Reggia di Caserta, anche Frasassi diventa un luogo magico da dove si snoda un'avventura per i ragazzi".

Milano chiude parlando dello sviluppo di co-produzioni con i Paesi europei, soprattutto con Gran Bretagna, Spagna, Francia e Germania. "Visto che la Spagna è il Paese ospite di quest'anno - aggiunge - abbiamo una serie in coproduzione della trevigiana Alcuni con la tv spagnola che si chiama The Black Diamond Race, ambientata negli anni '20 del secolo scorso con una gara automobilistica che però nasconde un segreto per la ricerca di un diamante nero. E infine con la tv pubblica francese e Palomar anche la versione femminile dei moschettieri, The 3 Musketeers".





