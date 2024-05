Cartoons da incorniciare da Guarnido a The Animal Kingdom

(di Cinzia Conti) Ospiti internazionali come John Musker e Juanio Guarnido, concerti speciali come quelli di un'artista del calibro di Antonella Ruggiero, un'anteprima cinematografica molto attesa come The Animal Kingdom di Thomas Cailley, vincitore di cinque premi César e incentrato sull'accettazione della propria diversità. E da quest'anno anche il mondo di Rai Libri che ovviamente parte con la presentazione di un libro che più adatto non può essere, Goldrake dalla A alla U. Origine, viaggio e ritorno della Sentinella nel blu di Marco Pellitteri. Pescara si prepara a diventare per cinque giorni, dal 29 maggio al 2 giugno, capitale dell'animazione, del fumetto, della transmedialità e delle meta arti con la 28/a edizione di Cartoons On The Bay, il festival internazionale promosso dalla Rai, organizzato da Rai Com e realizzato in collaborazione con la regione Abruzzo, il comune di Pescara e il ministero per lo Sport e i Giovani.

"Sono davvero molto orgoglioso del programma di quest'anno - spiega Roberto Genovesi, per il 14/o anno consecutivo alla direzione artistica, in un'intervista all'ANSA - non solo perché sono nomi di altissimo livello, ma anche perché è stupendo ospitare artisti che hanno fatto la tua costruzione adolescenziale e con cui hai sognato da ragazzino. Partirei senza dubbio dal manifesto che quest'anno è stato fatto da Silvia Ziche, che è una delle più brave e conosciute disegnatrici italiane. La conosco e apprezzo da tanti anni e sono riuscito a farle fare il manifesto con una libera interpretazione di Pulcinella attraverso la sua Lucrezia, il suo personaggio più noto. È un'artista di scuola disneyana, solare, anche molto ironica e femminista. Mi piace anche molto il manifesto Kids di Sio che ci porteremo anche in versione natalizia all'Aquila per l'edizione invernale, che è diventata anche questa un appuntamento importante. E poi Sara Pichelli, tra i fumettisti italiani più apprezzati al mondo, e Stefano Bessoni bravissimo e che merita di essere conosciuto molto di più di quello che già è".

Quanto agli ospiti internazionali, Genovesi spiega: "Cosa possiamo dire di John Musker? La Sirenetta? Aladdin? Siamo ai livelli di Don Bluth e Cartoons on the Bay è pronto a festeggiare i suoi 40 anni di animazione con il Pulcinella Award alla Carriera. Poi abbiamo il talento di Leslie Iwerks, nipote di Ub Iwerks, creatore assieme a Walt Disney del celebre personaggio di Topolino, che è una regista, sceneggiatrice e produttrice cinematografica di riconosciuto talento per quanto riguarda la documentaristica legata ai fenomeni pop, sulla storia della DC Comics. E poi Juanio Guarnido di cui ho dipinti sparsi per tutta casa e l'ufficio. Averlo con noi - racconta ridendo - è stata una vera impresa, ma ne siamo contentissimi.

Si tratta di un personaggio incredibile: non dipinge in digitale, non scende al compromesso, ma continua a disegnare e a dipingere l'acquarello e quindi tutti i suoi lavori sono realizzati in forma materica. E poi, come tutti gli appassionati di gatti, stravedo per il suo Blacksad".

Piazza Rinascita ospiterà anche l'attesa diretta de "Il Ruggito del Coniglio" (Rai Radio2) con Marco Presta e Antonello Dose. E poi grande spazio anche alla musica con tre concerti: "Oltre a quello della grande beniamina del pubblico Emanuela Pacotto e dell'Ensemble del Conservatorio di Santa Cecilia, che interpreterà le cover dei grandi cartoon, da fan sfegatato quale sono segnalo il concerto Antonella Ruggiero. E non si pensi che sia lontana da un festival come il nostro, perché con il suo ultimo progetto musicale e multimediale, Altre vie, Antonella Ruggiero non solo si concentra sulla manipolazione digitale della voce e sulla coniazione di una lingua altra ed estranea, ma dimostra di guardare avanti e andare veloce in un panorama così statico e così asfittico come quello della musica italiana.

Insomma come fanno solo i grandi artisti".

Infine Genovesi cita anche lo spazio e che da quest'anno ci sarà per i libri. "Da quando sono direttore di Rai Libri abbiamo varato quattro-cinque nuove collane che parlano anche di fumetto, cartoni animati e videogiochi a vari livelli e mi sembrava carino ritagliare uno spazio per presentarli.

Cominciamo quest'anno, ma sono sicuro che piano piano si ritaglieranno il loro spazio. Voglio anche segnalare una cosa importante, ovvero la clip su tutte le reti Rai che parla di Rai Libri. Una novità a cui teniamo davvero molto".



