Agenzia Dogane e Monopoli, riunione con GdF su protocollo intesa

In attuazione del protocollo d'intesa nazionale del 2023 e in continuità con il passato, nella sede dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a L'Aquila si è tenuta una riunione di coordinamento tra l'Ufficio delle Dogane di L'Aquila, l'Ufficio dei Monopoli per l'Abruzzo e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza competente per la Provincia di L'Aquila, per una piena valorizzazione delle sinergie istituzionali, consolidando i rapporti di cooperazione, di supporto reciproco e di complementarietà delle due amministrazioni.

Nel corso della riunione, presieduta dal direttore dell'Ufficio delle Dogane di L'Aquila, Carlo Lopez, dal direttore dell'Ufficio dei Monopoli per l'Abruzzo, Stefania Provini, e dal comandante provinciale della Guardia di Finanza di L'Aquila, Colonnello t.ST. Cosimo Lamanuzzi, e alla presenza dei comandanti delle compagnie della Guardia di Finanza di Avezzano e Sulmona, sono stati analizzati i diversi ambiti di intervento in tutti i settori, dogane - accise - monopoli, e pianificati i dettagli degli interventi operativi che saranno nell'immediato effettuati sul territorio.



