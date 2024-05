Sull'autostrada A14 per consentire attività nell'ambito dei lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto "SS150 del Vomano", dalle 22:00 di giovedì 30 alle 6:00 di venerdì 31 maggio sarà chiusa la stazione di Roseto degli Abruzzi, in entrata verso Pescara.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Atri Pineto.



