'Parole d'Abruzzo' alla 'Primavera dei libri' a Bugnara

Dopo gli appuntamenti sulla Resistenza in ricordo di Mario Setta, la storia di Celestino V ripercorsa nel libro del giornalista Fabio Maiorano, i riti tradizionali della provincia dell'Aquila immortalati negli scatti di Marinello Mastrogiuseppe, il costume tradizionale di Scanno raccontato da Pasquale Caranfa, la rassegna 'Primavera dei libri' a Bugnara (L'Aquila) incentrata sul patrimonio immateriale, culturale d'Abruzzo ha dedicato al vernacolo l'incontro con la dialettologa Daniela D'Alimonte e il suo libro 'Parole d'Abruzzo' (Ianieri edizioni), nella biblioteca 'Nino Ruscitti'. Il volume raccoglie termini dialettali con la ricostruzione etimologica, la trascrizione fonetica, i riferimenti nella letteratura locale, l'utilizzo della parola in proverbi e tipici modi di dire.

"Parliamo spesso di radici, di tutelarle, addirittura di 'difenderle' utilizzando un temine che rimanda al mondo militare, ma non possiamo difenderle se non le conosciamo.

Quindi prima di tutto conoscersi per poi valorizzare, far arrivare persone da fuori e raccontare chi siamo" commenta all'ANSA Matteo Servilio, presidente del Centro studi 'Ruscitti' organizzatore della rassegna in collaborazione con la libreria Ubik di Sulmona.



