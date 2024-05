Filippo Graziani canta il padre Ivan, 'Per gli amici tour'

Partirà il primo giugno dall'Abruzzo, da Montemarcone di Atessa (Chieti), il tour estivo di Filippo Graziani, una serie di concerti in cui, insieme ai vecchi successi del padre Ivan scomparso 27 anni fa, proporrà i brani contenuti nel disco 'Ivan Graziani-Per gli amici', uscito a gennaio per la Numero 1/Sony. Otto canzoni inedite che si intrecciano con il patrimonio musicale di un'icona indimenticabile che ha rivoluzionato il modo di intendere la musica d'autore e il rock italiano. Filippo Graziani, voce e chitarra, sarà accompagnato da un ensemble di musicisti con il fratello Tommy alla batteria, Massimo Marches alla chitarra, Francesco Cardelli al basso e Stefano Zambardino alle tastiere.

L'album e il tour rappresentano un vero e proprio ponte tra generazioni, un dialogo tra padre e figlio che supera il confine del tempo. "Per gli amici Tour" diventa così un viaggio emozionale, una celebrazione della vita e dell'arte di Ivan Graziani: i fan avranno l'occasione di immergersi in un'esperienza musicale che unisce classici senza tempo come "Lugano addio", "Monnalisa", "Pigro", "Agnese" ai nuovi brani.

Il tour, organizzato da Imarts (International Music and Arts) di Carpi, prevede 26 date in numerose regioni, toccherà anche Novafeltria (14 luglio), dove Ivan Graziani ha trascorso buona parte della vita e dove è deceduto, e terminerà il 24 agosto a Rimini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA