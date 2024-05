Festival delle Culture, al via all'Aquila la 6/a edizione

Si terrà all'Aquila, dal 29 maggio al 2 giugno, il Festival delle Culture 2024: la 6/a edizione è stata presentata nell'aula delle commissioni di palazzo Margherita dal direttore artistico del Festival, Federico Vittorini, e dall'assessore Ersilia Lancia, vede la presenza attiva di studenti, docenti e lavoratori stranieri che attualmente vivono a L'Aquila. Non solo, il Festival coinvolge anche professionisti aquilani quali i filmmaker Francesco Paolucci e Luca Cococcetta e il musicista Fabrizio De Melis con la sua 'Orchestra di Piazza Palazzo'.

Tre, le location coinvolte dal Festival: Piazza Santa Margherita, il cortile di Palazzo Margherita e il Palazzetto dei Nobili. "La novità di quest'anno - prosegue Vittorini - è che l'offerta culturale è stata pensata, ideata e proposta direttamente da ragazzi, studenti, lavoratori e docenti stranieri attualmente residenti a L' Aquila. Abbiamo fatto loro una sorta di tirocinio, lavorando insieme e cercando di capire in che modo desideravano farci conoscere le loro terre d'origine. Il risultato lo vedrete durante il Festival; tantissime le culture rappresentate e raccontate in modi nuovi e originali, il cui filo conduttore sarà il mondo intero".

Arte, cultura, musica, proiezioni, poesie e tradizioni magari sconosciute per 'incontrare' terre che spesso vengono raccontate sempre alla stessa maniera e con gli stessi stereotipi. "Abbiamo accolto questo Festival con grande entusiasmo - ha commentato l'assessore alla promozione dell'immagine della Città, Ersilia Lancia - finanziandolo con i fondi cultura ordinaria, i fondi Restart e mettendo a disposizione due luoghi istituzionali bellissimi e importanti".

Al termine della conferenza stampa, è stato proiettato un filmato di sette minuti realizzato da Francesco Paolucci e Luca Cococcetta che racconta, in breve, la storia dei protagonisti del Festival.

Il programma del Festival è disponibile su www.laquilafilmfestval.it.



