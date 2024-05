Smarrita via del ritorno sul Gran Sasso, soccorsi da Cnsas e Gdf

Si sono concluse intorno alle 3 di notte le operazioni dei tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, insieme al soccorso alpino della Guardia di Finanza, per prestare soccorso sul Gran Sasso a tre persone che avevano perso la traccia per fare rientro a valle, dopo aver percorso il canale centrale del Corno Grande.

Con il sopraggiungere del buio, i tre sono stati costretti a chiedere aiuto al Numero Unico di Emergenza 112 da dove è stato poi attivato il Soccorso Alpino e Speleologico. Arrivati in quota, i sanitari del Cnsas hanno valutato buone le condizioni di salute dei tre che sono stati quindi accompagnati a piedi a Campo Imperatore.



