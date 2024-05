Elezioni, Marsilio a Giulianova per Costantini

"Costantini otterrà una vittoria 'sonante' e insieme lavoreremo per portare il Giro d'Italia a Giulianova". Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio durante l'evento di presentazione delle nove liste e dei 144 candidati a sostegno della ricandidatura di Jwan Costantini - sindaco uscente - come primo cittadino della città giuliese alle elezioni comunali dell'8 e del 9 giugno. "La politica dei grandi eventi è una ricetta essenziale per far conoscere l'Abruzzo e Giulianova, stiamo investendo nel costruire relazioni con i grandi gruppi che parlano al mondo", ha continuato il governatore, citando manifestazioni come lo show delle Frecce tricolori, la tappa della Tirreno-Adriatico e il carnevale giuliese. Poi sulla sanità: Marsilio ha rivendicato l'apertura della rsa di Bivio Bellocchio "dopo 20 anni di inerzia" e la "riqualificazione dell'offerta sanitaria dell'ospedale giuliese".

"Sono emozionato come cinque anni fa, ma questa volta guido la più ampia coalizione mai vista in zona. Sono fiero che insieme al polo civico che era con me allora, ci siano ora anche i quattro partiti di centrodestra", ha detto Costantini dal palco allestito all'interno dell'Anfiteatro del mare.

Quindi il sindaco sul programma elettorale: "La sfida cruciale del prossimo mandato sarà quella per le opere infrastrutturali: dal quarto lotto della Teramo-mare al porto, passando per il collegamento meccanico tra Lido e Paese. E poi la manutenzione: dobbiamo fare di più". Quindi sulle aspettative elettorali: "C'è chi dice che possiamo vincere al primo turno.

Ma dobbiamo lavorare duramente".

A sostegno di Costantini ci sono nove liste: quelle di Fratelli d'Italia, di Forza Italia, Lega e Noi Moderati, ma anche le civiche 'Jwan Costantini sindaco', 'Giulianova Turismo', 'Giulianova in movimento', 'Obiettivo Giulia-Nova' e 'Lista Verso'. Sono tre i candidati sindaco che sfidano il primo cittadino uscente: Alberta Ortolani, a capo dell'alleanza con Partito democratico e Movimento 5 Stelle, Romolo Lanciotti e Daniele Di Massimantonio.



