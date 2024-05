70 anni di Confartigianato, a Chieti il ConfArte Festival

Street food, show cooking, spettacoli, workshop e un convegno istituzionale. Prende il via oggi, a Chieti, la seconda edizione del ConfArte Festival, promosso da ConfArte, categoria Cultura, Turismo e Spettacolo di Confartigianato Chieti L'Aquila. Il festival, che quest'anno va in scena in grande stile per celebrare il 70° anniversario di Confartigianato, andrà avanti fino a domenica.

Per tre giorni corso Marrucino ospita l'evento di street food "Ristoratori di strada". Per tutte e tre le giornate, inoltre, nel Foyer del Teatro Marrucino, sarà visitabile la mostra "Ritratto d'Attore": un percorso alla scoperta degli scatti della fotografa di scena Chiara Calabrò.

Spazio poi alla presentazione della nuova categoria Confartigianato Sport, con l'evento dal titolo "Gli italiani saranno degli Sportivi?", dialogo con Diego Nargiso, ex tennista e conduttore televisivo, in piazza G.B. Vico. Stasera è prevista anche la presentazione del libro "A Sentimento - La mia cucina libera, sincera e selvaggia" dello Chef Davide Nanni, il cosiddetto 'cuoco selvaggio d'Abruzzo'. Domani, alle 11, al Teatro Marrucino, ci sarà il convegno "70 anni di Confartigianato Chieti L'Aquila - La sfida dell'Intelligenza Artificiale all'Intelligenza Artigiana".

Presenti, tra gli altri, il presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli, il sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Fausta Bergamotto, e il ministro Raffaele Fitto (in attesa di conferma). Nel pomeriggio di domani è previsto l'evento "Cucinare la natura", dialogo sulla figura del cuoco artigiano e show cooking con lo chef abruzzese Lucia Tellone. Infine, alle 21:00, al Teatro Marrucino, sarà la volta del giornalista romano Federico Palmaroli, con le sue #lepiubellefrasidiosho (biglietti su CiaoTickets).

Domenica, oltre allo street food e alla mostra fotografica, il festival si concluderà con la presentazione della nuova categoria Confartigianato Cinema, attraverso un dialogo su cinema e teatro con l'attore Alessio Giannone, il "Pinuccio" di Striscia La Notizia, e la fotografa Chiara Calabrò.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA