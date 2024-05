Lago di Scanno, lavori di messa in sicurezza delle sponde

Sono in corso i lavori di messa in sicurezza delle rive del lago di Scanno (L'Aquila) e della strada Circumlacuale, un progetto dall'importo di 296.560,89 euro affidato all'impresa 'Di Persio' e realizzato dalla locale impresa subappaltatrice 'F.lli Colarossi'.

Fresco di riconferma della Bandiera blu, riconoscimento assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, lo specchio lacustre naturale sarà interessato dai cantieri ufficialmente fino al 23 agosto.

I lavori di messa in sicurezza delle sponde insistono lungo una parte del perimetro del bacino, che va dalla foce del fiume fino a poco dopo l'hotel 'Acquevive', il versante quindi da cui parte il cosiddetto 'Sentiero del cuore'.

"Una volta finiti i lavori lungo le sponde, di concerto con la Provincia dell'Aquila, verrà riasfaltata e messa in sicurezza anche tutta via Circumlacuale, quindi ci sarà il rifacimento di tutto il manto stradale intorno al lago da parte della Provincia, nonché la messa in sicurezza di altre zone intorno che sono tra la spiaggetta di Scanno e la spiaggetta di Villalago, compreso un muretto adiacente alla strada e la sostituzione di tutti i guardrail" spiega Cristian Pace, presidente del Consiglio comunale, assessore all'Ambiente e al lago di Scanno.

"Solo per motivi strettamente legati allo svolgimento dei lavori - conclude Pace - sono stati tagliati alcuni alberi lungo la sponda interessata dal cantiere. Probabilmente in seguito ci sarà la possibilità di realizzare un tratto pedonale lungo questa stessa sponda, ma quello sarà eventualmente un secondo lotto di lavori".



